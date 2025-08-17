¡Habemus nuevo rico!: premio mayor del Sorteo Zodiaco cae en Hermosillo. Este es el número ganador

El dinero jamás incomoda, y menos cuando existen muchas necesidades, más cuando se trata de unos millones en una serie o repartidos en 20 "cachitos".

Bueno, Sonora sigue con la suerte por todo lo alto, ya que la noche de este domingo 17 de agosto, un ciudadano de este estado o algunos se llevaron una suma nada despreciable a la bolsa.

Y cómo no, pues el Sorteo Zodiaco número 1715, que se celebró este día, traía como premio mayor nada menos que siete millones de pesos en serie única.

Es decir, si compró la serie con el número agraciado, pues se lleva esa suma, pero si compró un vigésimo ("cachito") o varios, pues la cantidad que le corresponda.

El ganador de esta ocasión y que se vendió en Sonora es el signo SAGITARIO, con número 9495.

Ahora que si no lo tiene, pero compró boleto para este sorteo, haga click AQUÍ, para acceder a la lista de resultados completa.