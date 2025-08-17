Revisan protocolos en estancia infantil de Navojoa

La Unidad Municipal de Protección Civil en Navojoa realizó la supervisión de los protocolos de evacuación en la estancia infantil Club Rotario Navojoa, en un simulacro con hipótesis de incendio, con la idea de estar prevenidos ante cualquier situación similar.

Durante el ejercicio, se activaron los protocolos de emergencia establecidos, evaluando la reacción del personal educativo ante una situación de riesgo, por lo que el simulacro permitió verificar los tiempos de respuesta, rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Personal de Protección Civil describió que la revisión a los protocolos es realizada de manera constante, con capacitaciones recurrentes al personal y la revisión de la seguridad al interior, lo que ha confirmado que todas las estancias y guarderías que operan en la actualidad son seguras.

"Hay que reconocer la importancia de estas actividades para que el personal sepa cómo actuar de manera adecuada ante una emergencia real", pronunciaron.

Pero además, posterior a la revisión, se ofrecieron recomendaciones para mejorar aún más la seguridad del plantel.

También hicieron mencionó que a raíz de lo sucedido en 2009, se ha logrado que las estancias y guarderías de Sonora sean de las más seguras del país, en el que actualmente los requerimientos para que una guardería pueda operar son mayores y en apego a la Ley, además de realizarse simulacros constantes y siempre ofreciendo recomendaciones de mejora.

"Desde edades tempranas debemos construir una cultura de autoprotección, esto salva vidas y reduce riesgos, apoyado con personal capacitado", argumentaron.