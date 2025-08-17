Clima en Sonora hoy 17 de agosto; se esperan lluvias para este domingo

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy domingo 17 de agosto.

Para este día, se mantendrán los efectos del monzón mexicano en combinación con divergencia y ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre la mayor parte del estado en horario vespertino.

Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 42°C sobre el noroeste del territorio sonorense y no se pronostica formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

Sin embargo, es importante mantenerse informado de nuevas actualizaciones que Protección Civil pueda informar durante este domingo, ante posibles precipitaciones que se registren este día y tomar las precauciones correspondientes.

CLIMA EN SONORA HOY DOMINGO 17 DE AGOSTO

HERMOSILLO

Mínima: 26°C

Máxima: 38°C

Humedad: 45%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo ligeramente nublado, 30% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 25°C

Máxima: 38°C

Humedad: 50%

Vientos: 10 km/h con rachas de 35 km/h

Cielo mayormente nublado, 30% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

Mínima: 18°C

Máxima: 30°C

Humedad: 50%

Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo nublado, con 60% de probabilidad de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 26°C

Máxima: 41°C

Humedad: 40%

Vientos: 20 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo soleado y sin lluvias.

NAVOJOA

Mínima: 25°C

Máxima: 37°C

Humedad: 55%

Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo con algunos intervalos nubosos, con 40% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Mínima: 19°C

Máxima: 34°C

Humedad: 45%

Vientos: 20 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo ligeramente nublado, 30% de potencial de lluvias.

GUAYMAS

Mínima: 27°C

Máxima: 34°C

Humedad: 55%

Vientos: 20 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado, sin probabilidad de precipitación.