Sonora

Reese de "Malcolm el de en medio" llega a Hermosillo: fechas, actividades y costos

El actor Justin Berfield, quién dio vida al hermano mayor de Malcolm en la serie de televisión será el invitado especial del DesertCon

Ago. 16, 2025
Reese de "Malcolm el de en medio" llega a Hermosillo. Foto: Original

La convención DesertCon dio a conocer que tendrá a Reese de Malcolm el de en medio como invitado especial, la noticia ha sorprendido a gran parte de los fanáticos que crecieron en la serie. Justin Berfield, encargado de darle vida al hermano mayor en la famosa producción; visitará Hermosillo y se han dado a conocer las fechas así como los costos de las actividades que estarán relacionadas con el actor.

La visita a Hermosillo será la primera vez que Justin Berfield toque suelo mexicano, por lo que muchas personas han comenzado a investigar las dinámicas que habrá con él, además del costo de todas estas con el fin de poder conocerlo. Y no es para menos; ya que el actor formó parte de la infancia de muchos jóvenes que crecieron viendo la serie.

¿CUÁNDO LLEGARÁ REESE DE MALCOLM EL DE EN MEDIO A HERMOSILLO?

La visita de Reese se tiene programada para el próximo 8 de noviembre de 2025, información que fue confirmada por los organizadores de la convención DesertCon en sus redes sociales. Además de esto; se dio a conocer que habrá algunas dinámicas programadas dentro de la convención, mismas que incluyen sesiones de convivencia, fotografías, autógrafos y selfies.

imagen-cuerpo

Los organizadores informaron que el número de personas que podrán interactuar con Justin Berfield será limitado, esto con el fin de asegurar una mejor experiencia a los fans que deseen conocer al actor. Además de esto; se dio a conocer que habrá paquetes que tendrán costos diferentes y una interacción diferente con el actor de Malcolm el de en medio.

COSTOS PARA CONOCER A REESE DE MALCOLM EL DE EN MEDIO

Aquellas personas que deseen una experiencia más cercana con Justin podrán pagar alguno de los paquetes que se pondrán a la venta. Estos ofrecen beneficios diferentes, y entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Fotografía profesional.
  • Firma de autógrafos.
  • Selfies con el actor.

Los costos de estos paquetes van desde los 999 y mil 199 pesos; esto dependerá de la modalidad que se elija; sin embargo, es importante señalar que la entrada a la DesertCon no se contempla en estos paquetes; por lo que será necesario comprar el acceso general a la convención de Hermosillo.

Jesús Álvarez
