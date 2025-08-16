Reese de "Malcolm el de en medio" llega a Hermosillo: fechas, actividades y costos

La convención DesertCon dio a conocer que tendrá a Reese de Malcolm el de en medio como invitado especial, la noticia ha sorprendido a gran parte de los fanáticos que crecieron en la serie. Justin Berfield, encargado de darle vida al hermano mayor en la famosa producción; visitará Hermosillo y se han dado a conocer las fechas así como los costos de las actividades que estarán relacionadas con el actor.

La visita a Hermosillo será la primera vez que Justin Berfield toque suelo mexicano, por lo que muchas personas han comenzado a investigar las dinámicas que habrá con él, además del costo de todas estas con el fin de poder conocerlo. Y no es para menos; ya que el actor formó parte de la infancia de muchos jóvenes que crecieron viendo la serie.

¿CUÁNDO LLEGARÁ REESE DE MALCOLM EL DE EN MEDIO A HERMOSILLO?

La visita de Reese se tiene programada para el próximo 8 de noviembre de 2025, información que fue confirmada por los organizadores de la convención DesertCon en sus redes sociales. Además de esto; se dio a conocer que habrá algunas dinámicas programadas dentro de la convención, mismas que incluyen sesiones de convivencia, fotografías, autógrafos y selfies.

Los organizadores informaron que el número de personas que podrán interactuar con Justin Berfield será limitado, esto con el fin de asegurar una mejor experiencia a los fans que deseen conocer al actor. Además de esto; se dio a conocer que habrá paquetes que tendrán costos diferentes y una interacción diferente con el actor de Malcolm el de en medio.

COSTOS PARA CONOCER A REESE DE MALCOLM EL DE EN MEDIO

Aquellas personas que deseen una experiencia más cercana con Justin podrán pagar alguno de los paquetes que se pondrán a la venta. Estos ofrecen beneficios diferentes, y entre las opciones disponibles se encuentran:

Fotografía profesional.

Firma de autógrafos.

Selfies con el actor.

Los costos de estos paquetes van desde los 999 y mil 199 pesos; esto dependerá de la modalidad que se elija; sin embargo, es importante señalar que la entrada a la DesertCon no se contempla en estos paquetes; por lo que será necesario comprar el acceso general a la convención de Hermosillo.