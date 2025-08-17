Ayuntamiento va por nueva Dirección, se encargará de crear proyectos ejecutivos

El Ayuntamiento de Navojoa contempla la creación de una nueva Dirección, la cual se encargaría de elaborar proyectos ejecutivos para atender los rezagos existentes y lograr con ello una idea clara de las necesidades, sin que represente un costo adicional, informó el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes.

El munícipe explicó que esta Dirección contaría con arquitectos, ingenieros, topógrafos, proyectistas y dibujantes, quienes puedan trabajar en los proyectos ejecutivos que se necesitan, con lo que además, se pueda trabajar más rápido en las gestiones.

"Además, quien venga en la próxima administración, podrá tener claro lo que va a hacer en toda la ciudad, con proyectos específicos sobre los rezagos que hay y así nada más las dependencias como Oomapasn y SIUE se podrán basar en estos proyectos para resolver estos problemas", agregó.

Elías Retes mencionó que sin proyectos ejecutivos no se puede realizar ningún tipo de trabajo, ni gestiones, al requerirse levantamientos topográficos, estudios hidrológicos y catálogos de costos.

"Que importante tener esta Dirección, sin proyectos ejecutivos no se puede realizar ningún tipo de trabajo, ahí está todo para hacer un trabajo profesional y correcto", reveló.

El alcalde de Navojoa recordó que el actual gobierno municipal, ha estado comprando maquinaria, como retroexcavadora, excavadora, equipos de desazolve, todo gracias al apoyo de los usuarios, como parte de los avances que se están logrando, pero en el que se requieren nuevas acciones.