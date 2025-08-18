  • 24° C
Clima en Sonora hoy, 18 de agosto: Fuertes lluvias en la mayor parte del estado este día y el resto de la semana

Los efectos del monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionará tormentas eléctricas con precipitaciones fuertes

Ago. 18, 2025
Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica, incluyendo los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora

Se espera que, durante el día de hoy y el resto de la semana, los efectos del monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, provoquen tormentas eléctricas acompañadas de lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados entre 25 y 75 mm en gran parte del estado. Además, se prevé la presencia de fuertes rachas de viento, superiores a los 60 km/h, especialmente en horas vespertinas.

El ambiente será caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40°C y 42°C, en particular en el noroeste de Sonora. Es importante tomar precauciones ante estas condiciones extremas.

Además, no se prevé la formación de ciclones en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas, lo que reduce la probabilidad de fenómenos meteorológicos de gran escala en la región en el corto plazo.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo:

  • Temperatura mínima: 27°C
  • Temperatura máxima esperada: 37°C
  • Humedad relativa: 70%
  • Vientos promedios: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados con 40% de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón:

  • Temperatura mínima: 27°C
  • Temperatura máxima esperada: 37°C
  • Humedad relativa: 85%
  • Vientos promedios: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados con 60% de probabilidad de precipitación.

Nogales:

  • Temperatura mínima: 20°C
  • Temperatura máxima esperada: 32°C
  • Humedad relativa: 80%
  • Vientos promedios: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados con 60% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado:

  • Temperatura mínima: 25°C
  • Temperatura máxima esperada: 42°C
  • Humedad relativa: 60%
  • Vientos promedios: 15 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

Navojoa:

  • Temperatura mínima: 27°C
  • Temperatura máxima esperada: 38°C
  • Humedad relativa: 80%
  • Vientos promedios: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados con 60% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta:

  • Temperatura mínima: 21°C
  • Temperatura máxima esperada: 35°C
  • Humedad relativa: 75%
  • Vientos promedios: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados con 70% de probabilidad de precipitación.

Guaymas:

  • Temperatura mínima: 29°C
  • Temperatura máxima esperada: 33°C
  • Humedad relativa: 75%
  • Vientos promedios: 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
  • Cielos parcialmente nublados con 40% de probabilidad de precipitación.
Ofelia Fierros
