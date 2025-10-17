  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
Policiaca

VIDEO | Así acudió un operador de Tufesa a ayudar luego del accidente. Sus compañeros huyeron

El percance, en el que murieron 7 personas y 24 pasajeros resultaron heridos, ocurrió en el tramo Guaymas-Hermosillo. 2 víctimas fueron identificadas

Oct. 17, 2025
Luego del lamentable accidente que se registró en el tramo Guaymas-Hermosillo, de la carretera Internacional México 15, que cobró la vida de 7 personas y dejó heridas a 24 más, presuntamente uno de los operadores del autobús de Tufesa fue captado en video; sin embargo, trascendió que se trataba del chofer de otro camión, quien se detuvo para ayudar.

Y es que en redes sociales circula un clip en el que, presuntamente, se ve a uno de los operadores del autobús siniestrado, hablando por teléfono, teniendo de fondo el camión.

Aparentemente, las imágenes fueron tomadas momentos después del accidente, ya que apenas se vislumbra el amanecer, mientras camina apresurado haciendo una llamada telefónica. El video fue grabado a los minutos del percance, pues no había unidades del socorro.

Después del accidente, y sin importarles nada, ambos operadores del camión se dieron a la fuga, y mientras ellos son buscados por efectivos de investigación y de la policía por medio de operativos, los heridos siguen internados con lesiones de distinta consideración.

SIGUE LA IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS FATALES

Por otra parte, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúan con las labores de identificación de las víctimas mortales.

La primera reconocida fue la jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS Bienestar de Guaymas, Fátima Guadalupe Cuevas Salazar, así como el estudiante del Cobach Navojoa, Antonio André Morales Rivera.

Edel Osuna
Edel Osuna
