Estudiante de Cobach Navojoa, entre las víctimas fatales del camionazo en Sonora

Luego del accidente que sufrió un autobús de la línea Tufesa, que mató a siete personas y dejó heridas a 21, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer la lista de lesionados, pero trabajaba en la identificación de las víctimas fatales.

Así, esta tarde se dio a conocer la identidad de uno de los fallecidos: Antonio André Morales Rivera, quien al momento de su deceso tenía de 17 años de edad.

De acuerdo con la información, el jovencito estudiaba la preparatoria en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) plantel Navojoa.

El adolescente, conocido como "Toño", además de cursar el bachiller, también formaba parte del equipo de futbol americano Liebres del Cobach, además de que también gustaba de jugar beisbol.

Además de ello, también era mánager y jugador de la Escuelita de Beisbol Infantil de Navojoa.

Por su parte, la La Liga Municipal de tochito NAVOJOAFLAG lamentó el fallecimiento del joven, quien además fue mariscal de campo del equipo.

"Con profundo dolor, lamenta el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo y jugador Antonio André Morales Rivera "Toñito Qb".