  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
Policiaca

Muere uno de los menores afectados por incendio en la Leandro Valle de Ciudad Obregón

Jorge falleció horas antes de ser trasladado a Estados Unidos, donde uno de sus hermanos ya recibe atención especializada

Ene. 07, 2026
El voraz incendio registrado el pasado sábado en la colonia Leandro Valle cobró su primera víctima mortal, pues la mañana del miércoles dejó de existir Jorge Eliobeth.

Dicho siniestro sucedió en una vivienda ubicada en calle José María Mendívil, en el referido asentamiento humano que se ubica al norte de Ciudad Obregón.

El joven de apenas 13 años de edad, había sido diagnosticado con quemaduras en aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo, por lo que, recibiría atención médica en el Hospital Shriners en Sacramento, California, Estados Unidos; donde actualmente su hermano Oliver se encuentra internado.

Horas antes de ser trasladado vía aérea, Jorge pereció debido a complicaciones en su estado de salud, ocasionadas por las severas quemaduras.

En cuanto al estado de salud de Oliver, aún es delicado, pero se reporta estable. Otro menor de edad, de nombre Ángel, se encuentra hospitalizado en Hermosillo, donde continúa bajo estricta observación médica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

