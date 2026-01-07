Muere uno de los menores afectados por incendio en la Leandro Valle de Ciudad Obregón

El voraz incendio registrado el pasado sábado en la colonia Leandro Valle cobró su primera víctima mortal, pues la mañana del miércoles dejó de existir Jorge Eliobeth.

Dicho siniestro sucedió en una vivienda ubicada en calle José María Mendívil, en el referido asentamiento humano que se ubica al norte de Ciudad Obregón.

El joven de apenas 13 años de edad, había sido diagnosticado con quemaduras en aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo, por lo que, recibiría atención médica en el Hospital Shriners en Sacramento, California, Estados Unidos; donde actualmente su hermano Oliver se encuentra internado.

Horas antes de ser trasladado vía aérea, Jorge pereció debido a complicaciones en su estado de salud, ocasionadas por las severas quemaduras.

En cuanto al estado de salud de Oliver, aún es delicado, pero se reporta estable. Otro menor de edad, de nombre Ángel, se encuentra hospitalizado en Hermosillo, donde continúa bajo estricta observación médica.