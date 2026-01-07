  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
Policiaca

Capturan a sujeto armado en Benito Juárez

El hombre de 31 años de edad habría accionado una pistola en la colonia Villas del Sol

Ene. 07, 2026
En atención a un reporte ciudadano, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con el Mando Coordinado, detuvieron en el municipio de Benito Juárez a un sujeto que portaba un arma de fuego.

A través de la línea de emergencias 911, se reportaron disparos, lo que movilizó a las corporaciones policiacas hasta la colonia Villa del Sol, donde se efectuó la detención de Carlos "N", de 31 años de edad.

Durante la intervención policial, le fue asegurada un arma de fuego tipo pistola, de calibre 9 mm, abastecida con tres cartuchos útiles, motivo por el cual se le informaron sus derechos como persona detenida y fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las indagatorias pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

