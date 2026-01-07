Capturan a sujeto armado en Benito Juárez

En atención a un reporte ciudadano, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con el Mando Coordinado, detuvieron en el municipio de Benito Juárez a un sujeto que portaba un arma de fuego.

A través de la línea de emergencias 911, se reportaron disparos, lo que movilizó a las corporaciones policiacas hasta la colonia Villa del Sol, donde se efectuó la detención de Carlos "N", de 31 años de edad.

Durante la intervención policial, le fue asegurada un arma de fuego tipo pistola, de calibre 9 mm, abastecida con tres cartuchos útiles, motivo por el cual se le informaron sus derechos como persona detenida y fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las indagatorias pertinentes.