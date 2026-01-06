Ejecutan a un hombre en la colonia Prado de la Laguna

Residentes de la colonia Prados de la Laguna, ubicada al surponiente de Ciudad Obregón. La tarde de este martes fueron testigos de una agresión armada que dejó una persona sin vida al ser víctima de la violencia cuando arribaba a bordo de un vehículo a un domicilio de la zona. Con lo cual se contabilizan siete víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de enero en Cajeme.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ataque armado se registró alrededor de las 17:15 horas sobre la calle Flavio Bórquez, a escasos metros de su intersección con calle Canal, donde la víctima fue acribillada por un grupo de personas armadas cuando descendía de su vehículo. La víctima fue identificada en el sitio como José Andrés, de entre 25 a 30 años de edad.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.