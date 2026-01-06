  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Ubican y recapturan a interno del Cereso de Hermosillo

El sujeto fue localizado durante un operativo desplegado por las distintas corporaciones policiacas

Ene. 06, 2026
Ubican y recapturan a interno del Cereso de Hermosillo

Después de más de 48 horas de haber escapado del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo, Juan José "N" fue ubicado y nuevamente se encuentra bajo custodia.

El hombre de aproximadamente 35 años de edad se había fugado el pasado domingo, lo que derivó en el despliegue de un fuerte operativo, en el que participaron las distintas corporaciones policiacas.

Gracias a labores de inteligencia, las autoridades obtuvieron información sobre el posible paradero del sujeto en cuestión, mismo que, presuntamente fue visto en compañía de una mujer después de haber escapado del centro penitenciario.

A través de un breve comunicado emitido durante la mañana del lunes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, dio a conocer la recaptura del interno del Cereso, mismo que, inicialmente había sido detenido por portación de arma prohibida.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Accidente en carretera Guaymas – Hermosillo deja un lesionado
Policiaca

Accidente en carretera Guaymas – Hermosillo deja un lesionado

Enero 06, 2026

Personal del Departamento de Bomberos auxilió a una persona que se encontraba prensada en la cabina de una camioneta, tras el fuerte impacto

"Caen" jóvenes con armas y droga en Ciudad Obregón
Policiaca

"Caen" jóvenes con armas y droga en Ciudad Obregón

Enero 06, 2026

La detención tuvo lugar en calles de la colonia Villa Fontana

Atacan a policía municipal al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Atacan a policía municipal al norte de Ciudad Obregón

Enero 06, 2026

El agente logró salir ileso; presunto responsable habría sido detenido