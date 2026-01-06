Ubican y recapturan a interno del Cereso de Hermosillo

Después de más de 48 horas de haber escapado del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo, Juan José "N" fue ubicado y nuevamente se encuentra bajo custodia.

El hombre de aproximadamente 35 años de edad se había fugado el pasado domingo, lo que derivó en el despliegue de un fuerte operativo, en el que participaron las distintas corporaciones policiacas.

Gracias a labores de inteligencia, las autoridades obtuvieron información sobre el posible paradero del sujeto en cuestión, mismo que, presuntamente fue visto en compañía de una mujer después de haber escapado del centro penitenciario.

A través de un breve comunicado emitido durante la mañana del lunes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, dio a conocer la recaptura del interno del Cereso, mismo que, inicialmente había sido detenido por portación de arma prohibida.