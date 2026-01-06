Accidente en carretera Guaymas – Hermosillo deja un lesionado

La carretera Internacional México 15, fue escenario de un aparatoso accidente vial, que dejó como saldo a una persona herida.

El percance ocurrió la mañana del martes en el kilómetro 171 del tramo Guaymas – Hermosillo, y generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencias.

La unidad siniestrada es una pick up de color blanco, misma que se impactó con la baya de contención de la rúa federal.

Mientras elementos del Departamento de Bomberos auxiliaban al conductor de la camioneta siniestrada, quien quedó prensado en la cabina, agentes de la Guardia Nacional dirigieron el tráfico.

El chofer, que resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo, recibió primeros auxilios por parte de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), mismos que lo llevaron a un hospital.