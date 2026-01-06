  • 24° C
Policiaca

Personal del Departamento de Bomberos auxilió a una persona que se encontraba prensada en la cabina de una camioneta, tras el fuerte impacto

Ene. 06, 2026
Accidente en carretera Guaymas – Hermosillo deja un lesionado

La carretera Internacional México 15, fue escenario de un aparatoso accidente vial, que dejó como saldo a una persona herida.

El percance ocurrió la mañana del martes en el kilómetro 171 del tramo Guaymas – Hermosillo, y generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencias.

La unidad siniestrada es una pick up de color blanco, misma que se impactó con la baya de contención de la rúa federal.

Mientras elementos del Departamento de Bomberos auxiliaban al conductor de la camioneta siniestrada, quien quedó prensado en la cabina, agentes de la Guardia Nacional dirigieron el tráfico.

El chofer, que resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo, recibió primeros auxilios por parte de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), mismos que lo llevaron a un hospital.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

