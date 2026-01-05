Cajeme: seis víctimas mortales en enero por violencia persistente

La violencia continúa presente en Cajeme, y es que durante la jornada de este lunes se registró una intensa movilización policial luego de que vecinos de la colonia Rincón del Valle, al sur de Ciudad Obregón, dieran aviso de una agresión armada en la calle Emeterio Ochoa entre Ejército Nacional y Privada del Valle.

Fue alrededor de las 17:45 horas, cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, una persona del sexo masculino fue interceptado cuando se encontraba saliendo de un domicilio por un sujeto armado, quien tras cometer el ilícito huyó del lugar.

La víctima, de quien solo se informó que respondía al apodo de “El Sol”, de entre 25 a 30 años de edad, quedó tirado en el lugar presentando heridas de proyectil de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento; así como para realizar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses para la autopsia de ley.

Con esta nueva ejecución, en los primeros cinco días de enero se contabilizan seis víctimas mortales en hechos violentos, recordando que el día primero de enero, tres personas fueron privadas de la vida en una agresión armada durante un evento masivo en la comunidad de Estación Corral; posteriormente la jornada siguiente, un masculino de nombre Lucio, fue asesinado en la colonia Beltrones, y durante la madrugada de esta jornada se localizó el cuerpo sin vida y con visibles signos de violencia de una mujer en la colonia Maximiliano R. López.