  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 5 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

"Cae" en San Luis Río Colorado tipo buscado por autoridades de Estados Unidos

El sujeto fue detenido por la Policía Municipal tras escandalizar en vía pública, tiene dos órdenes de arresto emitidas el año pasado

Ene. 05, 2026
"Cae" en San Luis Río Colorado tipo buscado por autoridades de Estados Unidos

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguró a hombre que contaba con dos órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos, derivado de una verificación interinstitucional realizada en San Luis Río Colorado (SLRC).

El aseguramiento ocurrió en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en la colonia Campestre, donde el individuo había sido presentado por una falta administrativa relacionada con escandalizar en la vía pública.

Durante la revisión de antecedentes, personal de la AMIC estableció comunicación con el enlace de Servicio de Marshals de Estados, confirmándose la existencia de dos mandamientos judiciales activos en su contra.

Las órdenes corresponden a los delitos de conducir bajo la influencia del alcohol acompañado de un menor de 15 años, así como hurto, emitidas el 18 de junio de 2025 y el 1 de mayo de 2025, respectivamente, por autoridades judiciales de Texas.

El imputado fue identificado como Louis Ángel Jr., de 28 años de edad, ciudadano estadounidense, quien quedó bajo resguardo conforme a los protocolos establecidos.

De manera inmediata, la persona asegurada fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia encargada de verificar su estatus legal en el país y realizar el procedimiento correspondiente para su entrega a las autoridades estadounidenses.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Abandonan mochila con droga en Guaymas
Policiaca

Abandonan mochila con droga en Guaymas

Enero 05, 2026

Una mujer fue quien dejó los narcóticos al percatarse de la presencia de policías y elementos de la Marina

Identifican a senderista fallecido en el Cerro Tetakawi, en Guaymas
Policiaca

Identifican a senderista fallecido en el Cerro Tetakawi, en Guaymas

Enero 05, 2026

El hombre resultó ser originario del estado de Tlaxcala; perdió la vida tras caer de la cima del cerro

Decomisan vehículo y armamento en Navojoa
Policiaca

Decomisan vehículo y armamento en Navojoa

Enero 05, 2026

La unidad decomisada tenía reporte de robo en el extranjero, según informó el Gabinete de Seguridad de México