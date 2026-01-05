"Cae" en San Luis Río Colorado tipo buscado por autoridades de Estados Unidos

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguró a hombre que contaba con dos órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos, derivado de una verificación interinstitucional realizada en San Luis Río Colorado (SLRC).

El aseguramiento ocurrió en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en la colonia Campestre, donde el individuo había sido presentado por una falta administrativa relacionada con escandalizar en la vía pública.

Durante la revisión de antecedentes, personal de la AMIC estableció comunicación con el enlace de Servicio de Marshals de Estados, confirmándose la existencia de dos mandamientos judiciales activos en su contra.

Las órdenes corresponden a los delitos de conducir bajo la influencia del alcohol acompañado de un menor de 15 años, así como hurto, emitidas el 18 de junio de 2025 y el 1 de mayo de 2025, respectivamente, por autoridades judiciales de Texas.

El imputado fue identificado como Louis Ángel Jr., de 28 años de edad, ciudadano estadounidense, quien quedó bajo resguardo conforme a los protocolos establecidos.

De manera inmediata, la persona asegurada fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia encargada de verificar su estatus legal en el país y realizar el procedimiento correspondiente para su entrega a las autoridades estadounidenses.