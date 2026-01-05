  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 5 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Identifican a senderista fallecido en el Cerro Tetakawi, en Guaymas

El hombre resultó ser originario del estado de Tlaxcala; perdió la vida tras caer de la cima del cerro

Ene. 05, 2026
Identifican a senderista fallecido en el Cerro Tetakawi, en Guaymas

Gracias a una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), que traía entre sus pertenencias, fue identificado el hombre que perdió la vida mientras realizaba senderismo en el Cerro Tetakawi.

Se trata de Francisco de 28 años de edad, quien de acuerdo con su identificación es originario del estado de Tlaxcala.

El hombre, de oficio albañil, falleció el pasado 2 de enero, tras caer de la cima del cerro situado en San Carlos, nuevo Guaymas.

Su cuerpo fue rescatado por personal del Departamento de Bomberos, durante un operativo en el que participaron fuerzas policiacas, personal de Cruz Roja y de Protección Civil.

NO HAN RECLAMADO SU CUERPO

A pesar de que el joven ya fue plenamente identificado, su cuerpo aún no ha sido reclamado por familiares.

Por tal motivo, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme solicitó a quien lo conozca se comunique a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, al número 6622297369; o bien al celular 6441277784, donde recibirán asesoría por integrantes del grupo de búsqueda.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Decomisan vehículo y armamento en Navojoa
Policiaca

Decomisan vehículo y armamento en Navojoa

Enero 05, 2026

La unidad de comisada tenía reporte de robo en el extranjero, según informó el Gabinete de Seguridad de México

Tétrico hallazgo en la Machi López, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Tétrico hallazgo en la Machi López, al sur de Ciudad Obregón

Enero 05, 2026

El cadáver de una mujer; con evidentes huellas de violencia, fue localizado cerca de las tierras de cultivo

Reportan fuga de interno del Cereso 1, en Hermosillo
Policiaca

Reportan fuga de interno del Cereso 1, en Hermosillo

Enero 04, 2026

El año pasado, dos personas que se encontraban purgando penas en el centro penitenciario también se escaparon