Identifican a senderista fallecido en el Cerro Tetakawi, en Guaymas

Gracias a una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), que traía entre sus pertenencias, fue identificado el hombre que perdió la vida mientras realizaba senderismo en el Cerro Tetakawi.

Se trata de Francisco de 28 años de edad, quien de acuerdo con su identificación es originario del estado de Tlaxcala.

El hombre, de oficio albañil, falleció el pasado 2 de enero, tras caer de la cima del cerro situado en San Carlos, nuevo Guaymas.

Su cuerpo fue rescatado por personal del Departamento de Bomberos, durante un operativo en el que participaron fuerzas policiacas, personal de Cruz Roja y de Protección Civil.

NO HAN RECLAMADO SU CUERPO

A pesar de que el joven ya fue plenamente identificado, su cuerpo aún no ha sido reclamado por familiares.

Por tal motivo, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme solicitó a quien lo conozca se comunique a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, al número 6622297369; o bien al celular 6441277784, donde recibirán asesoría por integrantes del grupo de búsqueda.