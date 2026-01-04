  • 24° C
Policiaca

Reportan fuga de interno del Cereso 1, en Hermosillo

El año pasado, dos personas que se encontraban purgando penas en el centro penitenciario también se escaparon

Ene. 04, 2026
Un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo escapó, situación que derivó en intensa movilización policiaca durante la mañana del domingo.

De manera extraoficial, trascendió que el prófugo es Juan José de aproximadamente 35 años de edad, quien habría ingresado al centro penitenciaron por portación de arma prohibida.

Se pudo conocer que, el interno no respondió al pase de lista que se hace diariamente a las 05:00 horas, por lo que se activaron los protocolos correspondientes, tras confirmar que se había fugado.

Por tal motivo, se suspendieron las visitas a los demás internos, mientras que, se desplegó un operativo tanto al interior, como al exterior del Cereso.

Cabe señalar que, el año pasado se registraron dos fugas de internos en ese mismo Centro de Reinserción Social.

El primer caso ocurrió a finales de mayo, cuando Saúl Francisco “N” o “El Ponchis”, señalado como presunto integrante de una célula criminal, salió de la cárcel por sus propios medios. Actualmente, el sujeto se encuentra prófugo, y algunos custodios han sido detenidos, por su posible complicidad en la evasión. Tres meses después; el 25 de agosto, otro interno se fugó, pero fue recapturado horas después.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

