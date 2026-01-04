  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 4 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

En Hermosillo, dan prisión preventiva a un sujeto por maltrato animal

Jesús Ernesto tenía a una canina en estado de abandono en una vivienda de la colonia Buena Vista

Ene. 04, 2026
En Hermosillo, dan prisión preventiva a un sujeto por maltrato animal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso para Jesús Ernesto "N", por el delito contra los animales por actos de maltrato o crueldad, tras la ejecución de una orden de aprehensión y la exposición de datos de prueba ante la autoridad judicial, en Hermosillo.

En la audiencia correspondiente, el juez determinó la prisión preventiva justificada como medida cautelar para el imputado y otorgó dos meses de plazo para las investigaciones complementarias.

Los hechos se atribuyen al 4 de abril de 2024, cuando, durante una diligencia judicial en un domicilio de la colonia Buena Vista, se localizó a la canina "Hikary", de color blanco con amarillo, en estado de abandono, con deshidratación y desnutrición severas.

Vecinas y vecinos del sector refirieron que el inmueble permanecía sin ocupación visible y que el animal llevaba tiempo sin cuidados, por lo que en ocasiones le proporcionaban alimento al escucharla ladrar.

Derivado del cateo de rescate, personal veterinario de la Fiscalía evaluó a la canina y determinó condición física deteriorada, procesos infecciosos, anemia, parasitosis severa, periodontitis y síndrome de maltrato.

La conducta investigada carece de motivo razonable y generó sufrimiento y afectación a la salud del animal, actualizando el tipo penal previsto por la ley en materia de protección animal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Acusan a jóvenes de golpear a sexagenario en Nogales
Policiaca

Acusan a jóvenes de golpear a sexagenario en Nogales

Enero 04, 2026

La víctima habría acudido a cobrarle una deuda a los imputados, quienes lo hirieron gravemente

Vuelca camioneta en el Centro de Ciudad Obregón
Policiaca

Vuelca camioneta en el Centro de Ciudad Obregón

Enero 04, 2026

La unidad era conducida por una mujer, quien omitió la señal de alto al circular por la calle Zacatecas e impactó a una vagoneta

Tirotean vivienda en Urbi Villas del Rey, en Ciudad Obregón
Policiaca

Tirotean vivienda en Urbi Villas del Rey, en Ciudad Obregón

Enero 04, 2026

El ataque no dejó personas heridas; autoridades recolectaron varios casquillos en la escena