En Hermosillo, dan prisión preventiva a un sujeto por maltrato animal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso para Jesús Ernesto "N", por el delito contra los animales por actos de maltrato o crueldad, tras la ejecución de una orden de aprehensión y la exposición de datos de prueba ante la autoridad judicial, en Hermosillo.

En la audiencia correspondiente, el juez determinó la prisión preventiva justificada como medida cautelar para el imputado y otorgó dos meses de plazo para las investigaciones complementarias.

Los hechos se atribuyen al 4 de abril de 2024, cuando, durante una diligencia judicial en un domicilio de la colonia Buena Vista, se localizó a la canina "Hikary", de color blanco con amarillo, en estado de abandono, con deshidratación y desnutrición severas.

Vecinas y vecinos del sector refirieron que el inmueble permanecía sin ocupación visible y que el animal llevaba tiempo sin cuidados, por lo que en ocasiones le proporcionaban alimento al escucharla ladrar.

Derivado del cateo de rescate, personal veterinario de la Fiscalía evaluó a la canina y determinó condición física deteriorada, procesos infecciosos, anemia, parasitosis severa, periodontitis y síndrome de maltrato.

La conducta investigada carece de motivo razonable y generó sufrimiento y afectación a la salud del animal, actualizando el tipo penal previsto por la ley en materia de protección animal.