Policiaca

Tirotean vivienda en Urbi Villas del Rey, en Ciudad Obregón

El ataque no dejó personas heridas; autoridades recolectaron varios casquillos en la escena

Ene. 04, 2026
El código rojo se activó, y movilizó a las autoridades, al reportarse una balacera en la zona poniente de Ciudad Obregón, específicamente en Urbi Villas del Rey.

Los hechos sucedieron durante la noche del domingo, en calle Málaga entre Antonio Caso y de la Rioja, sitio que fue custodiado por policías y militares.

Tras revisar minuciosamente la zona, los agentes descartaron la presencia de personas heridas; sin embargo, fue necesario delimitar el sitio con cinta restrictiva, luego de que encontraran varios casquillos de arma de fuego. Además de lo anterior, se documentaron daños en la fachada de un inmueble de la zona, misma que fue el objetivo del ataque armado.

La evidencia balística fue recolectada por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, para su posterior análisis, en tanto que los responsables del hecho fueron buscados por las autoridades, sin obtener resultados positivos.

