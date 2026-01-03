Familia rescatada tras incendio en Leandro Valle

Residentes de la colonia Leandro Valle fueron testigos la mañana de este sábado de un incendio en una vivienda, mismo que gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos de Cajeme el siniestro no cobró víctimas fatales.

El incidente fue reportado alrededor de las 6:40 horas, por lo cual los "tragafuegos" rápidamente se abocaron al sitio ubicado en la comisaría de Esperanza, logrando rescatar a tres menores y un adulto del incendio en la vivienda.

Una vez que los bomberos controlaron y extinguieron el fuego, además de rescatar a los habitantes de la casa, también se enfocaron en controlar las llamas para evitar daños a viviendas cercanas.

Posteriormente, a través de un boletín, el Ayuntamiento de Cajeme detalló: "Esta mañana se atendió un incendio en una casa habitación registrado en la colonia Leandro Valle, en la comisaría de Esperanza. Al lugar acudieron de inmediato los cuerpos de emergencia, quienes realizaron las labores correspondientes para controlar la situación".

Asimismo, dio a conocer que, de manera preliminar, la posible causa del incidente habría sido una hornilla de leña y que la familia está recibiendo atención médica en unidades de IMSS Bienestar y la atención correspondiente por parte de las autoridades.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Cajeme aseguró que mantiene seguimiento del caso y reiteró su compromiso de atención y coordinación ante cualquier emergencia.