  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 3 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Familia rescatada tras incendio en Leandro Valle

El Cuerpo de Bomberos de Cajeme logra controlar un incendio en la colonia Leandro Valle, evitando víctimas fatales.

Ene. 03, 2026
Familia rescatada tras incendio en Leandro Valle

Residentes de la colonia Leandro Valle fueron testigos la mañana de este sábado de un incendio en una vivienda, mismo que gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos de Cajeme el siniestro no cobró víctimas fatales.

El incidente fue reportado alrededor de las 6:40 horas, por lo cual los "tragafuegos" rápidamente se abocaron al sitio ubicado en la comisaría de Esperanza, logrando rescatar a tres menores y un adulto del incendio en la vivienda.

Una vez que los bomberos controlaron y extinguieron el fuego, además de rescatar a los habitantes de la casa, también se enfocaron en controlar las llamas para evitar daños a viviendas cercanas.

imagen-cuerpo

Posteriormente, a través de un boletín, el Ayuntamiento de Cajeme detalló: "Esta mañana se atendió un incendio en una casa habitación registrado en la colonia Leandro Valle, en la comisaría de Esperanza. Al lugar acudieron de inmediato los cuerpos de emergencia, quienes realizaron las labores correspondientes para controlar la situación".

Asimismo, dio a conocer que, de manera preliminar, la posible causa del incidente habría sido una hornilla de leña y que la familia está recibiendo atención médica en unidades de IMSS Bienestar y la atención correspondiente por parte de las autoridades.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Cajeme aseguró que mantiene seguimiento del caso y reiteró su compromiso de atención y coordinación ante cualquier emergencia.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Violencia en la Beltrones: Cuarta ejecución en enero
Policiaca

Violencia en la Beltrones: Cuarta ejecución en enero

Enero 02, 2026

El código rojo se reportó la noche del viernes, dejando como saldo una persona ejecutada

Decomisan máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo
Policiaca

Decomisan máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo

Enero 02, 2026

Los agentes ministeriales ubicaron tres dispositivos, además de equipo de cómputo

Detienen a cinco durante operativos en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a cinco durante operativos en Ciudad Obregón

Enero 02, 2026

Autoridades también decomisaron armamento, drogas y poncha llantas