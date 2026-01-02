Decomisan máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo

Como resultado de un operativo coordinado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó una orden un cateo en un inmueble ubicado en Hermosillo.

La diligencia realizada por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) en un inmueble ubicado en el bulevar Adolfo López Riesgo, en la colonia Altares

Durante la intervención, se realizó una inspección legal del lugar, localizando equipos presuntamente utilizados para actividades ilícitas, los cuales fueron debidamente asegurados conforme a los protocolos establecidos.

Como resultado del cateo, se aseguraron tres máquinas tragamonedas, así como doce monitores con CPU, considerados indicios relevantes dentro de la carpeta de investigación.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), quien continuará con las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades.