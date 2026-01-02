  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 2 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo

Los agentes ministeriales ubicaron tres dispositivos, además de equipo de cómputo

Ene. 02, 2026
Decomisan máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo

Como resultado de un operativo coordinado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó una orden un cateo en un inmueble ubicado en Hermosillo.

La diligencia realizada por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal de Hermosillo, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) en un inmueble ubicado en el bulevar Adolfo López Riesgo, en la colonia Altares

Durante la intervención, se realizó una inspección legal del lugar, localizando equipos presuntamente utilizados para actividades ilícitas, los cuales fueron debidamente asegurados conforme a los protocolos establecidos.

Como resultado del cateo, se aseguraron tres máquinas tragamonedas, así como doce monitores con CPU, considerados indicios relevantes dentro de la carpeta de investigación.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), quien continuará con las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen a cinco durante operativos en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a cinco durante operativos en Ciudad Obregón

Enero 02, 2026

Autoridades también decomisaron armamento, drogas y poncha llantas

Muere conductor tras caer camioneta al Canal Bajo, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere conductor tras caer camioneta al Canal Bajo, al oriente de Ciudad Obregón

Enero 02, 2026

El fatídico percance ocurrió frente al poblado de las Granjas MICA; la víctima no ha sido identificada

Vinculan a proceso al "Duke", objetivo prioritario criminal en Hermosillo
Policiaca

Vinculan a proceso al "Duke", objetivo prioritario criminal en Hermosillo

Enero 02, 2026

Al momento de su captura, el tipo habría ofrecido dinero a los agentes para que lo dejaran ir