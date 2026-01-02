Vinculan a proceso al "Duke", objetivo prioritario criminal en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que Carlos Hiram "N", alias "El Duke", fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, en perjuicio de Andrés Aarón "N", en Hermosillo.

Durante la audiencia de continuación de vinculación a proceso, la autoridad judicial ratificó la resolución y concedió dos meses de plazo para la investigación complementaria, determinando que permanezca la prisión preventiva justificada por la gravedad del caso y el riesgo procesal.

Las indagatorias establecen que el 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, el imputado y otros copartícipes privaron de la libertad a la víctima en el acceso de la cerrada Villa Madero, por el bulevar Santa Clara, en la colonia Villas del Sur, trasladándolo en un vehículo Toyota Camry blanco hacia un lugar desconocido, sin que a la fecha se conozca su paradero.

Los datos de prueba señalan que los responsables actuaron de manera organizada, integrándose como asociación delictuosa con el propósito de cometer la desaparición, conducta que sustenta la imputación formulada por el Agente del Ministerio Público.

Carlos Hiram "N", "El Duke", objetivo prioritario criminal, fue capturado el pasado 17 de diciembre por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), tras trabajos de inteligencia, en la colonia Praderas, donde fue ubicado a bordo de un Toyota Camry 2021 con placas sobrepuestas; durante la intervención se aseguraron narcóticos, un arma de fuego calibre .45 y el vehículo.

Al momento de su detención, se confirmó que contaba con orden de aprehensión vigente por desaparición cometida por particulares; además, quedó documentado que ofreció sumas de dinero a los agentes para intentar evadir la acción de la justicia, conducta que fue integrada a la carpeta correspondiente.

Cabe señalar que, el imputado ha sido vinculado a una célula delictiva contra la cual se ejecutaron cateos simultáneos en Hermosillo, con aseguramientos de armas, cartuchos, miles de dosis de narcóticos, vehículos y otros indicios, así como la detención de otro integrante.