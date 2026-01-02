  • 24° C
Policiaca

Muere conductor tras caer camioneta al Canal Bajo, al oriente de Ciudad Obregón

El fatídico percance ocurrió frente al poblado de las Granjas MICA; la víctima no ha sido identificada

Ene. 02, 2026
Durante los primeros minutos del 2025, un hombre perdió la vida, luego de que la camioneta que conducía cayera al Canal Bajo.

Los hechos sucedieron a eso de las 01:20 horas del jueves, a la altura de la calzada Rosendo Montiel, frente al poblado de las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón.

Sobre el occiso, que permanece en calidad de desconocido, se informó que es de complexión robusta, tez morena clara, y vestía chamarra negra, pantalón azul de mezclilla y zapatos negros.

El hombre conducía una vagoneta Jeep Cherokee de modelo atrasado, color verde, misma que se desplazaba a excesiva velocidad sobre la Rosendo Montiel, con dirección de poniente a oriente.

Al llegar al bordo del Canal, la unidad siguió de largo y cayó a las aguas, quedando el chofer atrapado en el interior.

Elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de recuperar el cadáver, mismo que fue entregado a personal de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes, mientras que el vehículo fue sustraído de las aguas con una grúa, y trasladado a un corralón.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

