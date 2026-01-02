Agentes de tránsito de Cajeme deben respetar su jurisdicción

Las calles de Ciudad Obregón o de Comisarías de Cajeme, así como carreteras estatales que atraviesen el municipio, deben estar bajo vigilancia de elementos del Departamento de Tránsito, quienes son los únicos que tienen la facultad de aplicar multas a conductores que no respeten la Ley de Tránsito dentro de la jurisdicción municipal.

Luis Rey Chávez Chávez, dijo que aunque en muchas ocasiones se ha visto a agentes de Tránsito multando a conductores en carretera federal, no es por cometer faltas en esa rúa.

El jefe del Departamento de Tránsito en Cajeme, explicó que, en el caso de Ciudad Obregón, la jurisdicción de los agentes termina en las conexiones interestatales de la avenida Miguel Alemán con la carretera México 15; ya sea hacia el sur o hacia el norte.

"Si un conductor comete una falta, digamos frente a la Cascada de la calle 200 y Miguel Alemán, es probable que no se detenga ahí mismo, y podría hacerlo en la carretera federal, eso no nos limita a aplicar su multa, no hay una pared o barrera que nos diga que no podamos avanzar, podemos darle seguimiento al infractor para aplicarle su multa", indicó Chávez Chávez, quien además, agregó que lo mismo ocurre en las calles Sufragio Efectivo, y en la Jalisco desde la 200 hasta la calle Norte, pues son consideradas como zona interestatal.

"Ya si se origina una falta en la carretera, a partir de donde están los letreros de zona federal, es jurisdicción de la Guardia Nacional, y lo recomendable es que sea Guardia Nacional quien se haga cargo", mencionó.

En ese sentido, el jefe de Tránsito recordó que, la Ley 47 de Tránsito del Estado de Sonora, dice en su Artículo 11 que son de jurisdicción municipal las vías públicas ubicadas dentro de los límites de las poblaciones y ciudades comprendidas en el territorio del municipio.

Si bien, solo los agentes de Tránsito pueden aplicar multa, agentes de la Policía Preventiva o de cualquier otra corporación; ya sea policiaca o militar, que se percaten de que un conductor cometa una falta o conduzca de matera temeraria, pueden darles seguimiento y detenerlos hasta que arriben los elementos de vialidad y procedan conforme a la Ley.