Identifican a víctimas de balacera durante baile en Estación Corral

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la agresión armada ocurrida la noche del jueves durante el tradicional baile de Año Nuevo celebrado en Estación Corral, derivó de un conflicto entre personas relacionadas con actividades delictivas.

De acuerdo con los primeros datos, el ataque fue dirigido contra un objetivo específico, quien contaba con antecedentes delictivos y fue localizado sin vida en el lugar. En el hecho, dos personas más perdieron la vida, una de ellas durante su traslado a recibir atención médica y otra en el hospital.

Los occisos fueron identificados como Jesús Antonio L. R. de 31 años, originario del municipio de Bácum; David Eduardo P. Y. de 25 años y Luis Alberto A. C. de 38 años de edad, quienes eran residentes de Estación Corral.

Asimismo, tres jóvenes mujeres; entre ellas una menor de edad, resultaron lesionadas durante el ataque. Se trata de Génesis de 20 años, Tania de 36 y Rosa de 17.

Las tres fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja, y trasladadas a un hospital local, donde permanecen bajo observación médica.

Como parte de las diligencias, se aseguró un arma en el sitio de la agresión, y cerca de ese sitio se localizó un vehículo en estado de abandono, con un arma larga y un chaleco táctico en su interior.