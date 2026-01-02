  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 2 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Identifican a víctimas de balacera durante baile en Estación Corral

- El ataque derivó de un conflicto entre delincuentes, según informó la Fiscalía del Estado

Ene. 02, 2026
Identifican a víctimas de balacera durante baile en Estación Corral

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la agresión armada ocurrida la noche del jueves durante el tradicional baile de Año Nuevo celebrado en Estación Corral, derivó de un conflicto entre personas relacionadas con actividades delictivas.

De acuerdo con los primeros datos, el ataque fue dirigido contra un objetivo específico, quien contaba con antecedentes delictivos y fue localizado sin vida en el lugar. En el hecho, dos personas más perdieron la vida, una de ellas durante su traslado a recibir atención médica y otra en el hospital.

Los occisos fueron identificados como Jesús Antonio L. R. de 31 años, originario del municipio de Bácum; David Eduardo P. Y. de 25 años y Luis Alberto A. C. de 38 años de edad, quienes eran residentes de Estación Corral.

Asimismo, tres jóvenes mujeres; entre ellas una menor de edad, resultaron lesionadas durante el ataque. Se trata de Génesis de 20 años, Tania de 36 y Rosa de 17.

imagen-cuerpo

Las tres fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja, y trasladadas a un hospital local, donde permanecen bajo observación médica.

Como parte de las diligencias, se aseguró un arma en el sitio de la agresión, y cerca de ese sitio se localizó un vehículo en estado de abandono, con un arma larga y un chaleco táctico en su interior.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Violento inicio de año en Cajeme: ataque armado en baile de La Brissa deja tres muertos
Policiaca

Violento inicio de año en Cajeme: ataque armado en baile de La Brissa deja tres muertos

Enero 02, 2026

Una agresión armada durante un baile en Estación Corral dejó tres personas sin vida y cuatro lesionadas

Deja violencia más de 400 víctimas en Cajeme
Policiaca

Deja violencia más de 400 víctimas en Cajeme

Enero 01, 2026

Los homicidios aumentaron más del 20 por ciento durante 2025

Hallan sana y salva a joven desaparecida en Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan sana y salva a joven desaparecida en Ciudad Obregón

Diciembre 31, 2025

La muchacha de 20 años fue ubicada en la Central de Autobuses de Empalme