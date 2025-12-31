  • 24° C
Policiaca

Hallan sana y salva a joven desaparecida en Ciudad Obregón

La muchacha de 20 años fue ubicada en la Central de Autobuses de Empalme

Dic. 31, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fue localizada con vida Fátima Naomi "N", quien había sido reportada como desaparecida en Ciudad Obregón.

La joven de 20 años de edad había sido vista por última vez el martes, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Casa Blanca.

Desde entonces, sus amigos y familiares perdieron contacto con ella, por lo que empezaron una campaña masiva en redes sociales, para solicitar apoyo y dar con su paradero.

Derivado de labores de investigación, personal de la Agencia Ministerial de investigación Criminal (AMIC) encontró a la muchacha la noche del mismo día en la Estación de Autobuses de Empalme, sobre la carretera Ciudad Obregón–Guaymas.

Al ser entrevistada por la autoridad, la joven manifestó que su ausencia fue voluntaria, derivada de una situación de carácter personal y familiar, y confirmó no haber sido víctima de delito alguno, ni haber estado en situación de riesgo durante el tiempo que permaneció fuera de su domicilio. Una vez verificado su estado de salud e integridad, se reintegró con su familia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

