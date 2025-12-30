  • 24° C
Policiaca

La droga era transportada en un tráiler que fue revisado por elementos militares y de la FGR

Dic. 30, 2025
Decomisan cargamento de cocaína en Caborca; hay un detenido

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con el Ejército Mexicano, incautó un cargamento de cocaína en el municipio de Caborca.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, el decomiso ocurrió en el marco del operativo Frontera Norte, cuando los agentes federales y militares revisaron un tráiler acoplado a dos semirremolques.

Al inspeccionar las cajas de cartón que transportaba la unidad de carga, los oficiales encontraron 86 paquetes con cocaína, que arrojaron un peso en conjunto de 172 kilos. Se dio a conocer que, el valor estimado de la droga es de 37 millones de pesos.

El chofer del tráiler, así como el material incautado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

