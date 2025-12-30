  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Asesinan a vecino de Cócorit

El crimen ocurrió cerca del canal Porfirio Díaz o “Porfirito”

Dic. 30, 2025
Asesinan a vecino de Cócorit

Poco antes de las seis de la mañana de este martes, un residente de la Comisaría de Cócorit fue asesinado a balazos, lo que generó intensa movilización policiaca.

El crimen ocurrió precisamente en el callejón Anselmo Macías entre calle Sinaloa y 5 de Mayo, frente al canal Porfirio Díaz o “Porfirito”.

Los primeros reportes indicaban que en el sitio había una persona herida por proyectiles de arma de fuego, por lo que, además de policías y militares, se movilizaron paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, al arribar al lugar y revisar a la víctima se limitaron a cubrirla con un manto azul, al percatarse de que no contaba con signos vitales.

Quien se convirtió en la víctima número 32 del mes de diciembre, fue identificado como Roberto M. F. de 53 años de edad, quien era vecino de ese sector.

En los alrededores, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía encontró catorce casquillos de calibre 9 milímetros, los cuales, fueron recolectados para su posterior análisis.

En cuanto al cadáver, fue llevado al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Identifican a presuntos secuestradores detenidos en Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a presuntos secuestradores detenidos en Ciudad Obregón

Diciembre 30, 2025

Además de un arma de fuego y dinero, autoridades decomisaron dos vehículos presuntamente utilizados para cometer el crimen

Movilización policial por joven que atenta contra su vida
Policiaca

Movilización policial por joven que atenta contra su vida

Diciembre 29, 2025

El reporte se activó en el fraccionamiento Puente Real de Ciudad Obregón

“El Goloso” pasará 8 años en la cárcel por robo con violencia en Caborca
Policiaca

“El Goloso” pasará 8 años en la cárcel por robo con violencia en Caborca

Diciembre 29, 2025

En abril del 2021, Ángel Alejandro irrumpió en una casa acompañado de un menor, y a punta de pistola despojó de un celular a la víctima