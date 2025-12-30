Asesinan a vecino de Cócorit

Poco antes de las seis de la mañana de este martes, un residente de la Comisaría de Cócorit fue asesinado a balazos, lo que generó intensa movilización policiaca.

El crimen ocurrió precisamente en el callejón Anselmo Macías entre calle Sinaloa y 5 de Mayo, frente al canal Porfirio Díaz o “Porfirito”.

Los primeros reportes indicaban que en el sitio había una persona herida por proyectiles de arma de fuego, por lo que, además de policías y militares, se movilizaron paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, al arribar al lugar y revisar a la víctima se limitaron a cubrirla con un manto azul, al percatarse de que no contaba con signos vitales.

Quien se convirtió en la víctima número 32 del mes de diciembre, fue identificado como Roberto M. F. de 53 años de edad, quien era vecino de ese sector.

En los alrededores, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía encontró catorce casquillos de calibre 9 milímetros, los cuales, fueron recolectados para su posterior análisis.

En cuanto al cadáver, fue llevado al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia de ley.