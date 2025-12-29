Movilización policial por joven que atenta contra su vida

Un código rojo se activó la tarde de este lunes alrededor de las 19:00 horas en el fraccionamiento Puente Real, luego de que residentes del lugar denunciaran el hallazgo de una joven que presuntamente atentó contra su propia vida.

En un principio se manejó la versión de un ataque armado en contra de la persona, quien fue identificada como Ximena de 17 años de edad, hipótesis que fue desmentida por las autoridades de Seguridad Municipal.

A través de un comunicado el Ayuntamiento precisó que es falsa la versión sobre un ataque armado en la zona residencial Puente Real, aclarando que, tras las indagatorias correspondientes, se confirmó que la persona perdió la vida por una acción realizada por ella misma, sin participación de terceros.

Al lugar acudieron agentes de investigación a fin de recabar los indicios que serán anexados a la carpeta de investigación correspondiente.