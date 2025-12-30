Identifican a presuntos secuestradores detenidos en Ciudad Obregón

Como Ángel Josué “N” de 19 años, Arturo “N” de 38 y Jesús Adrián “N” de 21 años de edad, fueron identificados los tres individuos detenidos durante un operativo, desplegado por el reporte de la privación ilegal de la libertad de una pareja, en Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, las víctimas se encontraban en la calle Tamaulipas, en la Zona Norte, cuando se los llevaron por la fuerza.

Tras ser reportados los hechos, policías municipales, personal de la Marina, la Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) desplegaron un operativo, logrando el rescate de los afectados, así como la detención de los presuntos, a quienes les aseguraron un arma corta y dinero en efectivo, así como dos automóviles; una vagoneta Jeep Cherokee y un Hyundai i10.

El material asegurado y los tres sujetos, quedaron a disposición del Ministerio Público, señalados por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad con tentativa de secuestro.