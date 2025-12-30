  • 24° C
Policiaca

Además de un arma de fuego y dinero, autoridades decomisaron dos vehículos presuntamente utilizados para cometer el crimen

Dic. 30, 2025
Identifican a presuntos secuestradores detenidos en Ciudad Obregón

Como Ángel Josué “N” de 19 años, Arturo “N” de 38 y Jesús Adrián “N” de 21 años de edad, fueron identificados los tres individuos detenidos durante un operativo, desplegado por el reporte de la privación ilegal de la libertad de una pareja, en Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, las víctimas se encontraban en la calle Tamaulipas, en la Zona Norte, cuando se los llevaron por la fuerza.

Tras ser reportados los hechos, policías municipales, personal de la Marina, la Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) desplegaron un operativo, logrando el rescate de los afectados, así como la detención de los presuntos, a quienes les aseguraron un arma corta y dinero en efectivo, así como dos automóviles; una vagoneta Jeep Cherokee y un Hyundai i10.

El material asegurado y los tres sujetos, quedaron a disposición del Ministerio Público, señalados por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad con tentativa de secuestro.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

