Encarcelan a detenidos con droga en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, además de asociación delictuosa y atentando en contra de la seguridad de la comunidad, tras datos de prueba presentados en la audiencia por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en Ciudad Obregón.

En la audiencia respectiva, se resolvió la vinculación a proceso de Carlos Octavio "N", Jesús Edgardo "N", Christian Alan "N" y Rodolfo "N", determinando prisión preventiva justificada, dada la naturaleza de los hechos y el riesgo que representan.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de diciembre, alrededor de las 15:20 horas, en las inmediaciones de las calles Paseo del Campestre y Praderas Altas, en la colonia Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón, donde los imputados se encontraban en posesión de diversas sustancias ilícitas.

De acuerdo con la investigación, Rodolfo "N" portaba 31 envoltorios con metanfetamina, mientras que Jesús Edgardo "N" llevaba en una mochila un envoltorio con metanfetamina en mayor cantidad, ambos con características propias para su distribución.

Asimismo, Carlos Octavio "N" tenía en su poder 20 envoltorios de mariguana, en tanto que Christian Alan "N" poseía metanfetamina, una báscula gramera y material asociado a la dosificación, indicios compatibles con actividades de comercio ilegal. Además de lo anterior, cada uno de los individuos portaba un arma de fuego.