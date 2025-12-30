Intentaron asesinar a padre e hijo en plena Navidad; ya están en prisión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación para los hermanos Macario Octavio "N" y Fernando Astolfo "N", por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio en número de dos, en agravio de padre e hijo, en Magdalena de Kino.

Los hechos se suscitaron el pasado 25 de diciembre, alrededor de las 00:30 horas, en un domicilio de la colonia García Barragán, donde se encontraban las víctimas, padre e hijo, ambos de nombres Carlos Fernando "N".

De acuerdo con la investigación, los imputados se aproximaron al inmueble y amenazaron a las víctimas, para luego dirigirse hacia ellas portando armas blancas, un machete y un cuchillo, respectivamente.

Al intentar resguardarse, una de las víctimas cayó al suelo y fue lesionada con arma blanca, presentando heridas que tardan más de 15 días en sanar y dejan cicatrices visibles, sin poner en riesgo la vida; posteriormente, el ataque continuó cuando intentaba ingresar al domicilio.

La agresión no se consumó gracias a la intervención del familiar y a la llegada oportuna de la Policía Municipal, quienes realizaron la detención de los probables responsables en el lugar.

En audiencia, el juez calificó de legal la detención, tuvo por formulada la imputación; además, amplió el término constitucional a 144 horas, a solicitud de los imputados y su defensa, para la resolución a vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada para ambos sujetos.