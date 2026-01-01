Deja violencia más de 400 víctimas en Cajeme

El 2025 concluyó; y en Cajeme será recordado como un año marcado por la violencia, pues los hechos de alto impacto siguieron cobrando vidas.

Si bien el alto índice de homicidios en el municipio es una problemática añeja, este año ocurrieron varios sucesos que alertaron y preocuparon a la ciudadanía, además, a comparación del 2024, este tipo de crímenes aumentó de manera considerable.

AGITADO INICIO DE AÑO

Tan solo el primer día del 2025, cuatro personas fueron privadas de la vida en distintos hechos, y al final de enero ya se contabilizaban 37 víctimas.

En febrero, se registraron 32 homicidios, destacando los hechos ocurridos el día 7, cuando cinco jóvenes; entre ellos un menor de edad, fueron acribillados en el fraccionamiento Los Amaneceres.

MARZO; MARCADO POR LA BRUTALIDAD

El tercer mes del 2025 se caracterizó por una serie de tétricos hallazgos que se registraron entre los días 11 y 22 de marzo, en colonias del sur de Ciudad Obregón, así como zonas del norte, como Villa Bonita y Cócorit.

En ese periodo, fueron localizadas tres hieleras y una mochila con cuerpos mutilados en su interior, además de un cuerpo decapitado. Al cierre de marzo, un total de 38 personas perdieron la vida, de las cuales 33 fueron hombres y 5 mujeres.

SIGUEN HALLANDO FOSAS CLANDESTINAS

Tal y como ha ocurrido en años anteriores, los colectivos de búsqueda pusieron al descubierto varias fosas clandestinas en distintos puntos del municipio.

En abril, las Guerreras Buscadoras de Cajeme encontraron cinco osamentas, mientras que, en mayo, las Rastreadoras de Ciudad Obregón hicieron un hallazgo en las inmediaciones del Libramiento, al norte de Ciudad Obregón.

MUERE JOVEN INOCENTE

Un suceso que marcó al 2025, ocurrió el 4 de junio en el callejón Uruguay y la calle Jesús García, en la colonia Hidalgo, donde Beatriz Elena de 29 años, quedó atrapada en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre criminales y perdió la vida.

La joven, que trabajaba como chofer de plataforma, esperaba a un pasajero cuando la alcanzaron los proyectiles.

DESCUBREN CEMENTERIO CLANDESTINO

También en junio, ocurrió un hecho que trascendió a nivel nacional; las Guerreras Buscadoras descubrieron un cementerio clandestino en la calle 400 entre Kino y 2 del Valle del Yaqui, donde localizaron 26 cuerpos. El sexto mes del 2025, fue el más violento, al acumular un total de 47 víctimas de homicidio.

TRIPLE ASESINATO EN CARRERAS DE CABALLOS

En julio, los asesinatos también estuvieron a la orden del día, registrándose un total de 44 casos, entre los que se destaca el triple homicidio ocurrido el día 21 en el Carril San Isidro, mientras se realizaban carreras de caballos.

Otro hecho sumamente impactante sucedió el día 31 en la colonia Valle Verde, donde desconocidos abandonaron una hielera con restos humanos en la calle Mármol entre Rubí y Topacio.

VIOLENTO AGOSTO

Durante agosto, también se contabilizaron 44 muertes violentas; de las cuales, seis ocurrieron el primer día del mes, en un lapso de aproximadamente tres horas.

La violenta jornada inició en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón, donde una pareja fue brutalmente asesinada. Posteriormente, se registró un ataque en la colonia Cortinas y otro más en la colonia Centro, con saldo de una víctima cada uno; y en la colonia Beltrones sucedió otro doble homicidio.

BAJAN ASESINATOS

En el noveno mes del 2025, hubo un decremento considerable en los asesinatos, al registrarse un total de 19. Entre estos casos destaca el homicidio de Edgar, un ex policía municipal, cuyo cadáver fue hallado envuelto en una cobija el día 19, debajo del puente de la calle 300 y carretera Internacional.

MENORES EN LA MIRA

El terreno que había ganado el combate a la inseguridad durante septiembre, fue perdiéndose poco a poco en octubre, pasando de 19 a 29 asesinatos.

Entre los hechos más impactantes del décimo periodo del 2025, se encuentra el ocurrido el día 5 en el fraccionamiento Posada del Sol, donde cuatro menores de edad fueron agredidos a balazos, dejando como saldo dos jóvenes sin vida y dos heridos. Las investigaciones por parte de la Fiscalía llevaron a la ubicación de los presuntos responsables del ataque, quedando uno de ellos detenido, mientras que otro fue abatido cuando atentó contra los oficiales.

Fue también durante octubre, cuando se registró el día más violento del año. Fue precisamente el día 15, cuando siete personas fueron ejecutadas en distintos hechos, en la colonia Hidalgo, Villa Bonita y Urbi Villa.

PERSISTEN DESAPARICIONES

El penúltimo mes del 2025, también estuvo marcado por la violencia, dejando un total de 37 víctimas mortales, además, se puso en evidencia otra problemática que azota al municipio; las desapariciones.

Fue precisamente el día 24, cuando Raymundo de 22 años fue privado de su libertad, lo que desencadenó una serie de manifestaciones y bloqueos de calles por parte de sus amigos y familiares. Cinco días después, el muchacho fue localizado sano y salvo.

Otro suceso que generó impacto en noviembre, fue el feminicidio de la joven Angélica Lourdes, registrado el día 24 en la colonia Las Haciendas. El presunto responsable de los hechos, ya se encuentra tras las rejas, a la espera de sentencia condenatoria.

SIGUEN JÓVENES SIENDO VÍCTIMAS

Tal y como inició, el 2025 terminó de manera violenta, al acumular más de 30 homicidios, entre los que destaca un suceso ocurrido el día 8, donde un par de hermanas; de 14 y 20 años, fallecieron víctimas de un ataque armado en la colonia Libertad.

Otro hecho similar se presentó el día 13 en la colonia Real del Valle, donde Joxany, una joven enfermera de 26 años, y su sobrino Santiago Ismael de 19, fueron acribillados.

LA COMPARATIVA

Al comparar los 414 homicidios contabilizados a lo largo del 2025, con los 336 casos que se registraron en 2024, se puede apreciar un aumento de más del 23 por ciento.

En el caso de las mujeres víctimas de homicidio, también aumentaron a comparación del 2024, pasando de 15 a 45 casos, lo que se traduce a un aumento de 200 por ciento.

De igual modo, el número de menores de edad víctimas de homicidio se elevó más de 51 por ciento en 2025, al pasar de 13 a 21.