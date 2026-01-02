  • 24° C
Policiaca

Violento inicio de año en Cajeme: ataque armado en baile de La Brissa deja tres muertos

Una agresión armada durante un baile en Estación Corral dejó tres personas sin vida y cuatro lesionadas

Ene. 02, 2026
Un violento inicio de año se registró en el municipio de Cajeme, luego de que un ataque armado durante un baile en el poblado de Estación Corral dejara un saldo de tres personas fallecidas y cuatro más lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, en el taste del mencionado poblado, donde se llevaba a cabo un evento de corte con la presentación del grupo La Brissa. En un inicio, se reportó una riña con personas lesionadas; sin embargo, minutos después se confirmó que se trató de una agresión con armas de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas, ni el estado de salud de los lesionados.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de seguridad por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Durante las acciones, fue localizado un vehículo abandonado, en cuyo interior se aseguró un arma larga, un chaleco balístico y cargadores abastecidos. Además, en el sitio de la agresión se encontró un arma de fuego corta, la cual fue puesta a disposición de las autoridades investigadoras.

Las autoridades dieron inicio a las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


