Violento inicio de año en Cajeme: ataque armado en baile de La Brissa deja tres muertos

Un violento inicio de año se registró en el municipio de Cajeme, luego de que un ataque armado durante un baile en el poblado de Estación Corral dejara un saldo de tres personas fallecidas y cuatro más lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, en el taste del mencionado poblado, donde se llevaba a cabo un evento de corte con la presentación del grupo La Brissa. En un inicio, se reportó una riña con personas lesionadas; sin embargo, minutos después se confirmó que se trató de una agresión con armas de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas, ni el estado de salud de los lesionados.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de seguridad por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Durante las acciones, fue localizado un vehículo abandonado, en cuyo interior se aseguró un arma larga, un chaleco balístico y cargadores abastecidos. Además, en el sitio de la agresión se encontró un arma de fuego corta, la cual fue puesta a disposición de las autoridades investigadoras.

Las autoridades dieron inicio a las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.