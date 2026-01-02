Cuerpos de emergencias atendieron más de 100 incidentes durante Año Nuevo en Cajeme

Un total de 103 incidentes, fueron los que la Delegación de Cruz Roja y el Departamento de Bomberos de Cajeme atendieron durante las festividades de Año Nuevo.

Alejandro Borbón Sandoval, coordinador de socorros de la Benemérita Institución, dijo que durante el 31 de diciembre y el 1 de enero tuvieron un total de 85 servicios de ambulancia.

“Del total de esos servicios, 25 fueron accidentes de tránsito, la verdad nosotros esperábamos más, pero afortunadamente no fue así”, expresó.

De igual modo, Borbón Sandoval dijo que en la Delegación de Cruz Roja atendieron a un total de 250 personas que iban a consulta médica, toma de signos vitales, o que requerían servicios de enfermería.

En el caso de hechos de alto impacto, el titular de Cruz Roja indicó que el día 31 de diciembre atendieron a una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego, mientras que el día 1 de enero atendieron cuatro, tras los hechos registrados en Estación Corral.

Por su parte, Víctor Ricardo Manosalvas Mena, dio a conocer que durante ambos días el Departamento de Bomberos brindó 18 servicios.

“El 31 se presentaron 13 servicios de los cuales fueron nueve incendios de basura, dos incendios de casas; una abandonada, un incendio de vehículo y un accidente automovilístico donde un carro cayó al canal”, mencionó el jefe de los “apagafuegos, quien lamentó que en el percance ocurrido en el canal una persona perdió la vida.

En cuanto al día 1 de enero, los bomberos tuvieron cinco llamados de emergencias, los cuales, fueron un incendio de basura, dos incendios de casa; una de ellas abandonada, un incendio de vehículo y un accidente automovilístico.