Detienen a cinco durante operativos en Ciudad Obregón

Tres hombres y dos mujeres fueron detenidos en distintos puntos de Ciudad Obregón, durante un operativo que desplegó la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) con apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina y la Policía Municipal.

Inicialmente, fueron detenidos dos hombres y una fémina, por la posesión de un arma tipo AK-47, tres cargadores y 47 cartuchos útiles, además de 110 envoltorios con mariguana y 306 con metanfetamina o crystal. Además de lo anterior, les decomisaron cuatro artefactos metálicos, de los conocidos como ponchallantas.

En un hecho distinto, registrado en la colonia Misión del Sol II, agentes de la Policía Estatal capturaron a Kevin "N", de 25 años, y a Milagros "N", de 37 años, por la portación de un arma de fuego marca Taurus calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador abastecido con ocho cartuchos útiles. Además, se aseguraron 20 envoltorios de una sustancia con características similares al crystal.