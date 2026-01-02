  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 2 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Violencia en la Beltrones: Cuarta ejecución en enero

El código rojo se reportó la noche del viernes, dejando como saldo una persona ejecutada

Ene. 02, 2026
Violencia en la Beltrones: Cuarta ejecución en enero

Un código rojo se activó la noche de este viernes en la colonia Beltrones luego de que se alertara a través de la línea de emergencia 911 una agresión armada en la calle Alerce, casi en su cruce con Pérsimo.

Fue alrededor de las 21:30 horas cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, ocurrió cuando una persona del sexo masculino fue interceptada en las cercanías del sitio por sujetos armados que dispararon contra él, para posteriormente huir del lugar.

imagen-cuerpo

Sobre la víctima, la cual es la cuarta ejecución en los primeros dos días del mes de enero, se informó que esta respondía en vida al nombre de Lucio de 33 años de edad, quien presuntamente era vecino de la zona.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente, además de ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios forenses para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Decomisan máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo
Policiaca

Decomisan máquinas tragamonedas durante cateo en Hermosillo

Enero 02, 2026

Los agentes ministeriales ubicaron tres dispositivos, además de equipo de cómputo

Detienen a cinco durante operativos en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a cinco durante operativos en Ciudad Obregón

Enero 02, 2026

Autoridades también decomisaron armamento, drogas y poncha llantas

Muere conductor tras caer camioneta al Canal Bajo, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere conductor tras caer camioneta al Canal Bajo, al oriente de Ciudad Obregón

Enero 02, 2026

El fatídico percance ocurrió frente al poblado de las Granjas MICA; la víctima no ha sido identificada