  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 3 De Enero Del 2026
Policiaca

Hallazgo macabro en domicilio de Urbi Villa del Rey

Las autoridades investigan el hallazgo de un cadáver descompuesto en la colonia Urbi Villa del Rey de Ciudad Obregón.

Ene. 03, 2026
Residentes de la colonia Urbi Villa del Rey, al poniente de Ciudad Obregón, notificaron la jornada de este sábado a través de la línea de emergencia 911 la presencia de olores fétidos al interior de un domicilio ubicado en las calles bulevar Colonial y Vizcaya.

Por lo anterior se activó una movilización al lugar por parte de elementos de Bomberos, agentes de seguridad y paramédicos de Cruz Roja. Una vez en el sitio, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos ingresaron al domicilio localizando en su interior el cadáver de una persona del sexo masculino, mismo que se encontró en estado de descomposición y aparentemente sin signos de violencia.

Ante esta situación se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de trasladar el cuerpo sin vida a sus laboratorios a fin de realizar la autopsia de ley, para determinar la causa de muerte, así como la identificación del ahora occiso.

Durante las diligencias para ingresar al domicilio, los agentes policiacos se sumaron a las acciones de delimitación de la zona del hallazgo, a fin de que se pudieran conservar los indicios que podrían anexarse a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

