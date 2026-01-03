Hallazgo macabro en domicilio de Urbi Villa del Rey

Residentes de la colonia Urbi Villa del Rey, al poniente de Ciudad Obregón, notificaron la jornada de este sábado a través de la línea de emergencia 911 la presencia de olores fétidos al interior de un domicilio ubicado en las calles bulevar Colonial y Vizcaya.

Por lo anterior se activó una movilización al lugar por parte de elementos de Bomberos, agentes de seguridad y paramédicos de Cruz Roja. Una vez en el sitio, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos ingresaron al domicilio localizando en su interior el cadáver de una persona del sexo masculino, mismo que se encontró en estado de descomposición y aparentemente sin signos de violencia.

Ante esta situación se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de trasladar el cuerpo sin vida a sus laboratorios a fin de realizar la autopsia de ley, para determinar la causa de muerte, así como la identificación del ahora occiso.

Durante las diligencias para ingresar al domicilio, los agentes policiacos se sumaron a las acciones de delimitación de la zona del hallazgo, a fin de que se pudieran conservar los indicios que podrían anexarse a la carpeta de investigación correspondiente.