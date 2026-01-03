Protección Civil Estatal cancela evento masivo en Cócorit

Mientras se colocaba el escenario y puestos de vendimias para celebrar “El baile de Reyes” que se celebraría la noche de este sábado en la comisaría de Cócorit, elementos de Protección Civil Estatal acudió al lugar para cancelar el evento.

Elementos del staff de los grupos que participarían en el baile, Contacto Norte, La Trilla y Sergio Mendívil y sus Huellas, que estaba programado para hacerse en la cancha de Cócorit, señalaron que solo se les indicó que por causas de fuerza mayor se canceló el evento.

Cabe recordar que, el pasado primero de enero, se registró un ataque armado en Estación Corral, donde se presentaba el grupo La Brisa, y que dejó un saldo de tres muertos y varias personas lesionadas.

Por su parte, los organizadores del baile, informaron a la población que iba a acudir a estar pendiente de las redes sociales para conocer información sobre posible reprogramación o reembolsos.

Al momento, la unidad de Protección Civil Estatal no ha dado mayor información sobre la cancelación de este evento, pero se presume que se debe a priorizar la seguridad de los asistentes.