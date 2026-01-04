  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 4 De Enero Del 2026
Policiaca

Vuelca camioneta en el Centro de Ciudad Obregón

La unidad era conducida por una mujer, quien omitió la señal de alto al circular por la calle Zacatecas e impactó a una vagoneta

Ene. 04, 2026
Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en pleno Centro de Ciudad Obregón, donde una camioneta terminó volcada.

El aparatoso incidente sucedió en la intersección de las calles Zacatecas y Jesús García, durante la noche del domingo.

Como presunta responsable aparece la conductora de una camioneta Jeep Patriot de color gris y modelo atrasado, misma que transitaba sobre la calle Zacatecas, con dirección de sur a norte.

De acuerdo con testigos, cuando la unidad motriz llegó al cruce con la Jesús García no hizo alto, y chocó con una vagoneta Peugeot Partner de color blanco, propiedad de una tortillería. El vehículo de carga, transitaba hacia el oriente sobre la Jesús García, con preferencia de paso. Luego de la colisión, la Patriot dio varias vueltas, y terminó volcada sobre el costado derecho.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de los hechos, para los fines legales correspondientes, y ordenaron el traslado de ambos autos a un corralón, donde quedarían bajo resguardo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

