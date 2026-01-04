Vuelca camioneta en el Centro de Ciudad Obregón

Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en pleno Centro de Ciudad Obregón, donde una camioneta terminó volcada.

El aparatoso incidente sucedió en la intersección de las calles Zacatecas y Jesús García, durante la noche del domingo.

Como presunta responsable aparece la conductora de una camioneta Jeep Patriot de color gris y modelo atrasado, misma que transitaba sobre la calle Zacatecas, con dirección de sur a norte.

De acuerdo con testigos, cuando la unidad motriz llegó al cruce con la Jesús García no hizo alto, y chocó con una vagoneta Peugeot Partner de color blanco, propiedad de una tortillería. El vehículo de carga, transitaba hacia el oriente sobre la Jesús García, con preferencia de paso. Luego de la colisión, la Patriot dio varias vueltas, y terminó volcada sobre el costado derecho.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de los hechos, para los fines legales correspondientes, y ordenaron el traslado de ambos autos a un corralón, donde quedarían bajo resguardo.