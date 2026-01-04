  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 4 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Acusan a jóvenes de golpear a sexagenario en Nogales

La víctima habría acudido a cobrarle una deuda a los imputados, quienes lo hirieron gravemente

Ene. 04, 2026
Acusan a jóvenes de golpear a sexagenario en Nogales

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), capturaron a dos sujetos en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de lesiones graves que ponen en peligro la vida, mismos que fueron vinculados a proceso en audiencia ante el juez.

Los detenidos fueron identificados como Ramsés Alexis “N”, de 20 años, y Wilmar Jareth “N”, de 23, quienes fueron localizados y asegurados en la calle Walapis, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Nogales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima, identificada como Marciano “N”, de 60 años, acudió al exterior de un domicilio con la intención de cobrar un dinero que los imputados le debían.

Lejos de cumplir con el compromiso financiero, los hoy detenidos agredieron físicamente al adulto mayor, causándole daños severos en su integridad física. Médicos legistas determinaron que las lesiones sufridas por la víctima son de tal gravedad que ponen en peligro su vida y podrían dejar cicatrices visibles o secuelas permanentes.

Tras la captura, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, se celebró audiencia y el agente del Ministerio Público formuló imputación contra los señalados, quienes fueron vinculados a proceso y se les impuso por parte del juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vuelca camioneta en el Centro de Ciudad Obregón
Policiaca

Vuelca camioneta en el Centro de Ciudad Obregón

Enero 04, 2026

La unidad era conducida por una mujer, quien omitió la señal de alto al circular por la calle Zacatecas e impactó a una vagoneta

Tirotean vivienda en Urbi Villas del Rey, en Ciudad Obregón
Policiaca

Tirotean vivienda en Urbi Villas del Rey, en Ciudad Obregón

Enero 04, 2026

El ataque no dejó personas heridas; autoridades recolectaron varios casquillos en la escena

Protección Civil Estatal cancela evento masivo en Cócorit
Policiaca

Protección Civil Estatal cancela evento masivo en Cócorit

Enero 03, 2026

La suspensión del evento se realizó a última hora por causas de fuerza mayor