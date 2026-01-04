Acusan a jóvenes de golpear a sexagenario en Nogales

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), capturaron a dos sujetos en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de lesiones graves que ponen en peligro la vida, mismos que fueron vinculados a proceso en audiencia ante el juez.

Los detenidos fueron identificados como Ramsés Alexis “N”, de 20 años, y Wilmar Jareth “N”, de 23, quienes fueron localizados y asegurados en la calle Walapis, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Nogales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima, identificada como Marciano “N”, de 60 años, acudió al exterior de un domicilio con la intención de cobrar un dinero que los imputados le debían.

Lejos de cumplir con el compromiso financiero, los hoy detenidos agredieron físicamente al adulto mayor, causándole daños severos en su integridad física. Médicos legistas determinaron que las lesiones sufridas por la víctima son de tal gravedad que ponen en peligro su vida y podrían dejar cicatrices visibles o secuelas permanentes.

Tras la captura, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, se celebró audiencia y el agente del Ministerio Público formuló imputación contra los señalados, quienes fueron vinculados a proceso y se les impuso por parte del juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada.