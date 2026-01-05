Tétrico hallazgo en la Machi López, al sur de Ciudad Obregón

Durante las primeras horas de este lunes, se puso al descubierto el quinto homicidio del 2026 en el municipio de Cajeme.

El escenario del macabro hallazgo, fue la intersección de las calles Nochebuena y Bugambilias de la colonia Maximiliano R. López.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas y militares se dirigieron hasta el referido punto del sur de Ciudad Obregón, también conocido como Machi López, y resguardaron el área.

Quienes también se movilizaron, fueron paramédicos de Cruz Roja, mismos que se limitaron a cubrir el cuerpo con un manto azul, tras confirmar que carecía de signos vitales.

Sobre la víctima, se informó que se trata de una mujer, misma que estaba envuelta en un cobertor y presentaba evidentes huellas de violencia. Se trata de la primera fémina privada de la vida en el municipio durante el año en curso.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), se encargó de la búsqueda y recolección de indicios en la zona, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley y quedaría a la espera de que se establezca su identidad.