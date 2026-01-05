  • 24° C
Policiaca

Decomisan vehículo y armamento en Navojoa

La unidad de comisada tenía reporte de robo en el extranjero, según informó el Gabinete de Seguridad de México

Ene. 05, 2026
Personal del Ejército Mexicano aseguró un arsenal y un vehículo durante recorridos de vigilancia en el municipio de Navojoa.

El decomiso se hizo en el ejido Antonio Rosales, también conocido como Las Ánimas, y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, en total fueron 21 armas incautadas; 15 rifles de asalto y 6 pistolas, además de 11 cargadores y 146 cartuchos.

Todo el armamento estaba en la parte posterior de una vagoneta de color blanco, misma que contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

Los militares entregaron el material asegurado al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargaría de las investigaciones pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

