Abandonan mochila con droga en Guaymas

Más de 300 dosis de sustancias prohibidas fueron decomisadas durante un operativo desplegado por la Policía Municipal y la Secretaría de Marina en la ciudad de Guaymas.

Lo anterior sucedió en el sector Loma Linda, específicamente en la calle Yucatán, sitio en el que los uniformados se percataron de que una mujer de complexión robusta y estatura baja arrojó una mochila al suelo y huyó a fuerza de carrera, después de observar las patrullas.

La fémina logró escapar, mientras que los uniformados se encargaron de revisar la mochila, encontrando en su interior 242 dosis de crystal y 102 con mariguana, mismas que fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para las investigaciones pertinentes.