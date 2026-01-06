Atacan a policía municipal al norte de Ciudad Obregón

Cuando se disponía a entrar a su domicilio; en el fraccionamiento Villa Bonita, un agente de la Policía Municipal fue blanco de un ataque armado.

Los hechos sucedieron poco antes de las 22:00 horas del lunes, en calle Paseo del Campestre entre Paseo de la Barranca y Paseo del Nardo, al norte de Ciudad Obregón.

La víctima, identificada con el nombre de Daniel, se disponía a entrar a su vivienda, cuando comenzaron a dispararle.

Trascendió que el policía salió ileso y logró repeler el ataque, además solicitó apoyo a sus compañeros, lo que derivó en el despliegue de un fuerte operativo en el que intervinieron las distintas corporaciones policiacas, mismo que habría culminado con la detención de un sujeto presuntamente implicado en el ataque.

Debido a que en la escena quedaron esparcidos varios casquillos de arma de fuego, fue necesario que intervinieran peritos de la Fiscalía, para la recolección de los mismos, y otras investigaciones en relación al atentado.