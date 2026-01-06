  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Atacan a policía municipal al norte de Ciudad Obregón

El agente logró salir ileso; presunto responsable habría sido detenido

Ene. 06, 2026
Atacan a policía municipal al norte de Ciudad Obregón

Cuando se disponía a entrar a su domicilio; en el fraccionamiento Villa Bonita, un agente de la Policía Municipal fue blanco de un ataque armado.

Los hechos sucedieron poco antes de las 22:00 horas del lunes, en calle Paseo del Campestre entre Paseo de la Barranca y Paseo del Nardo, al norte de Ciudad Obregón.

La víctima, identificada con el nombre de Daniel, se disponía a entrar a su vivienda, cuando comenzaron a dispararle.

Trascendió que el policía salió ileso y logró repeler el ataque, además solicitó apoyo a sus compañeros, lo que derivó en el despliegue de un fuerte operativo en el que intervinieron las distintas corporaciones policiacas, mismo que habría culminado con la detención de un sujeto presuntamente implicado en el ataque.

Debido a que en la escena quedaron esparcidos varios casquillos de arma de fuego, fue necesario que intervinieran peritos de la Fiscalía, para la recolección de los mismos, y otras investigaciones en relación al atentado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Cajeme: seis víctimas mortales en enero por violencia persistente
Policiaca

Cajeme: seis víctimas mortales en enero por violencia persistente

Enero 05, 2026

La agresión armada se registró al sur de Ciudad Obregón en la colonia Rincón del Valle

"Cae" en San Luis Río Colorado tipo buscado por autoridades de Estados Unidos
Policiaca

"Cae" en San Luis Río Colorado tipo buscado por autoridades de Estados Unidos

Enero 05, 2026

El sujeto fue detenido por la Policía Municipal tras escandalizar en vía pública, tiene dos órdenes de arresto emitidas el año pasado

Abandonan mochila con droga en Guaymas
Policiaca

Abandonan mochila con droga en Guaymas

Enero 05, 2026

Una mujer fue quien dejó los narcóticos al percatarse de la presencia de policías y elementos de la Marina