"Caen" jóvenes con armas y droga en Ciudad Obregón

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal, con apoyo de policías estatales y personal de la Secretaría de Marina.

Se trata de Irma Guadalupe "N" de 25 años, Alexia Elizabeth "N" de 19 años y Ángel Tadeo "N" de 18 años de edad.

Los jóvenes fueron detectados cuando tripulaban un sedán Chevrolet Aveo de color blanco, en calle Asturias entre Paseo Miravalle y Escocia, en la colonia Villa Fontana.

Luego de interceptar la unidad motriz, los oficiales procedieron a revisarla, encontrando un arma corta abastecida con cinco cartuchos, dos cargadores para fusil AK-47, con un total de 56 cartuchos útiles; y dos bolsas de plástico que contenían aproximadamente 800 gramos de una hierba verde y seca con características similares a la mariguana.

El armamento, droga, vehículo y los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), autoridad que realizará las investigaciones correspondientes y determinará la situación legal de los involucrados.