  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

"Caen" jóvenes con armas y droga en Ciudad Obregón

La detención tuvo lugar en calles de la colonia Villa Fontana

Ene. 06, 2026
"Caen" jóvenes con armas y droga en Ciudad Obregón

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal, con apoyo de policías estatales y personal de la Secretaría de Marina.

Se trata de Irma Guadalupe "N" de 25 años, Alexia Elizabeth "N" de 19 años y Ángel Tadeo "N" de 18 años de edad.

Los jóvenes fueron detectados cuando tripulaban un sedán Chevrolet Aveo de color blanco, en calle Asturias entre Paseo Miravalle y Escocia, en la colonia Villa Fontana.

Luego de interceptar la unidad motriz, los oficiales procedieron a revisarla, encontrando un arma corta abastecida con cinco cartuchos, dos cargadores para fusil AK-47, con un total de 56 cartuchos útiles; y dos bolsas de plástico que contenían aproximadamente 800 gramos de una hierba verde y seca con características similares a la mariguana.

El armamento, droga, vehículo y los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), autoridad que realizará las investigaciones correspondientes y determinará la situación legal de los involucrados.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Atacan a policía municipal al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Atacan a policía municipal al norte de Ciudad Obregón

Enero 06, 2026

El agente logró salir ileso; presunto responsable habría sido detenido

Cajeme: seis víctimas mortales en enero por violencia persistente
Policiaca

Cajeme: seis víctimas mortales en enero por violencia persistente

Enero 05, 2026

La agresión armada se registró al sur de Ciudad Obregón en la colonia Rincón del Valle

"Cae" en San Luis Río Colorado tipo buscado por autoridades de Estados Unidos
Policiaca

"Cae" en San Luis Río Colorado tipo buscado por autoridades de Estados Unidos

Enero 05, 2026

El sujeto fue detenido por la Policía Municipal tras escandalizar en vía pública, tiene dos órdenes de arresto emitidas el año pasado