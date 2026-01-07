  • 24° C
Policiaca

La unidad transportaba más de 60 mil litros de combustible de dudosa procedencia

Ene. 07, 2026
Decomisan tráiler cargado de Huachicol en Nogales

En una movilización encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, fue decomisado un tractocamión que transportaba huachicol.

El Gabinete de Seguridad de México informó que el aseguramiento sucedió en el municipio de Nogales, sobre la carretera Internacional México 15.

Los oficiales le marcaron el alto a la unidad de carga; de la marca Kenworth y color blanco, acopada a dos semirremolques tipo tanque, en los que llevaba 62 mil litros de diésel.

El chofer, no contaba con la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible, por lo que fue detenido, y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, junto con el tráiler y el hidrocarburo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

