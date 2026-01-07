Decomisan tráiler cargado de Huachicol en Nogales

En una movilización encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, fue decomisado un tractocamión que transportaba huachicol.

El Gabinete de Seguridad de México informó que el aseguramiento sucedió en el municipio de Nogales, sobre la carretera Internacional México 15.

Los oficiales le marcaron el alto a la unidad de carga; de la marca Kenworth y color blanco, acopada a dos semirremolques tipo tanque, en los que llevaba 62 mil litros de diésel.

El chofer, no contaba con la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible, por lo que fue detenido, y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, junto con el tráiler y el hidrocarburo.