  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
Policiaca

Un herido tras choque por alcance al norte de Ciudad Obregón

El percance sucedió en la carretera Internacional, rumbo a Guaymas

Ene. 07, 2026
La mañana del miércoles se suscitó un fuerte choque sobre la carretera Internacional México 15, donde además de una persona herida, hubo elevadas pérdidas materiales.

El aparatoso percance ocurrió en el tramo Guaymas – Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 9 del Libramiento de Guaymas, al norte de Ciudad Obregón.

Uno de los vehículos implicados es un tráiler de la marca Kenworth, el cual, resultó severamente afectado; y a causa del fuerte impacto derramó combustible. La otra unidad, es un camión de volteo, que también presentó severas afectaciones.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron primeros auxilios a uno de los conductores, mismo que fue llevado a un hospital, en tanto que personal operativo de la misma institución se encargó de señalizar la zona y dirigir el tráfico, para evitar otro incidente.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional división Caminos, tomaron nota de lo ocurrido para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

