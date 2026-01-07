Un herido tras choque por alcance al norte de Ciudad Obregón

La mañana del miércoles se suscitó un fuerte choque sobre la carretera Internacional México 15, donde además de una persona herida, hubo elevadas pérdidas materiales.

El aparatoso percance ocurrió en el tramo Guaymas – Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 9 del Libramiento de Guaymas, al norte de Ciudad Obregón.

Uno de los vehículos implicados es un tráiler de la marca Kenworth, el cual, resultó severamente afectado; y a causa del fuerte impacto derramó combustible. La otra unidad, es un camión de volteo, que también presentó severas afectaciones.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron primeros auxilios a uno de los conductores, mismo que fue llevado a un hospital, en tanto que personal operativo de la misma institución se encargó de señalizar la zona y dirigir el tráfico, para evitar otro incidente.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional división Caminos, tomaron nota de lo ocurrido para los fines legales correspondientes.