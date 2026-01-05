Trasladan a Estados Unidos a uno de los menores afectados por incendio

Uno de los dos menores de edad que resultaron afectados tras el incendio de una vivienda en la colonia Leandro Valle de la Comisaría de Esperanza, fue trasladado a Estados Unidos, donde recibirá atención médica.

Se trata de Oliver Elian Nolasco Figueroa de 12 años de edad, quien presenta quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo.

Como oportunamente se dio a conocer, fue el pasado sábado por la mañana, cuando se registró el siniestro en la calle José María Mendívil, al norte de Ciudad Obregón. El saldo del percance, fue de 5 heridos, de los cuales tres son menores de edad.

La mañana de este lunes, Oliver Elian fue llevado en ambulancia particular al Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO), y posteriormente lo trasladaron vía aérea Sacramento, California, en Estados Unidos, pues será atendido en el Hospital Shriners.

Se dio a conocer que, en los próximos días, su hermano Jorge Eliobeth; de 13 años, también podría ser llevado al mismo nosocomio, mientras que otro menor, de nombre Ángel, fue llevado a Hermosillo, donde recibirá atención médica.