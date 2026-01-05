  • 24° C
Trasladan a Estados Unidos a uno de los menores afectados por incendio

El joven de 12 años será atendido por la fundación Shriners en Sacramento California

Ene. 05, 2026
Uno de los dos menores de edad que resultaron afectados tras el incendio de una vivienda en la colonia Leandro Valle de la Comisaría de Esperanza, fue trasladado a Estados Unidos, donde recibirá atención médica.

Se trata de Oliver Elian Nolasco Figueroa de 12 años de edad, quien presenta quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo.

Como oportunamente se dio a conocer, fue el pasado sábado por la mañana, cuando se registró el siniestro en la calle José María Mendívil, al norte de Ciudad Obregón. El saldo del percance, fue de 5 heridos, de los cuales tres son menores de edad.

La mañana de este lunes, Oliver Elian fue llevado en ambulancia particular al Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO), y posteriormente lo trasladaron vía aérea Sacramento, California, en Estados Unidos, pues será atendido en el Hospital Shriners.

Se dio a conocer que, en los próximos días, su hermano Jorge Eliobeth; de 13 años, también podría ser llevado al mismo nosocomio, mientras que otro menor, de nombre Ángel, fue llevado a Hermosillo, donde recibirá atención médica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

