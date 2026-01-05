Mujer y sus hijos se albergan por violencia extrema en Cajeme

Una mujer y sus hijos se encuentran actualmente albergados en el refugio con el que cuenta la Secretaría de las Mujeres en el municipio de Cajeme, el cual es para víctimas de violencia extrema; la secretaria, Marina Herrera, ha destacado en distintas ocasiones la importancia de que se busque apoyo al verse en una situación de este tipo.

Es principalmente por violencia de pareja que acuden mujeres para recibir orientación y protección, agregó, y aclaró que este refugio opera durante todo el año para recibir a quien lo requiera.

La secretaría ha implementado acciones para dar a conocer los servicios que ofrece en las distintas comunidades y a dónde pueden comunicarse las mujeres en caso de que vivan algún tipo de violencia.

El año pasado se puso en marcha la denominada Ruta de las Mujeres, en la que personal de la secretaría distribuye folletos informativos, cartillas de los derechos de las mujeres, y se instalan distintos stands para compartir información de relevancia para las cajemenses.

Entre los servicios que ofrece la Secretaría de las Mujeres en Cajeme se encuentra asesoría legal, atención psicológica, enfermería, nutrición, asesoría en torno a las adicciones y trabajo social.

Cabe señalar que una de las prioridades de la secretaría es apoyar a las mujeres con capacitaciones para que puedan tener dependencia económica para sus familias, por lo que el próximo 12 de enero iniciará un taller de elaboración de peinados en las oficinas, ubicadas en la calle Miguel Alemán entre Hidalgo y Allende.

Estos talleres tendrán lugar los días lunes y martes durante 3 meses, de las 9:00 a las 14:00 horas.

La secretaría ofrece atenciones en sus oficinas de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas.